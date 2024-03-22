Гордеевъ Андреянъ
Место рождения
Дата рождения1771
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Гордеевъ Василий
Мать: Гордеева Ирина
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Гордеева Ульяна
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Юрина Аксинья
Мать ребёнка: Гордеева Ульяна
Рождение ребёнка
24.04.1804
Дочь: Козлова Александра
Мать ребёнка: Гордеева Ульяна
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Зайцева Екатерина
Мать ребёнка: Гордеева Ульяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гордеева Ульяна