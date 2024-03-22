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Гордеевъ Андреянъ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1771

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Гордеевъ Василий

Мать: Гордеева Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Гордеева Ульяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Юрина Аксинья

Мать ребёнка: Гордеева Ульяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.04.1804

Дочь: Козлова Александра

Мать ребёнка: Гордеева Ульяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Зайцева Екатерина

Мать ребёнка: Гордеева Ульяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гордеева Ульяна

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