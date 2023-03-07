Гордеева (Кувшинова) Ирина
Место рождения
Дата рождения1746
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Кувшиновъ Иванъ
Мать: Кувшинова Меланья
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Гордеевъ Василий
Рождение ребёнка
1771
Сын: Гордеевъ Андреянъ
Отец ребёнка: Гордеевъ Василий
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Юрина Агрофена
Отец ребёнка: Гордеевъ Василий
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Агрофена
Отец ребёнка: Гордеевъ Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гордеевъ Василий