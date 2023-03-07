Гордеева (Кувшинова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордеева (Кувшинова) Ирина

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Место рождения

Чесноковка, Уфимский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1746

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Кувшиновъ Иванъ

Мать: Кувшинова Меланья

Чесноковка, Уфимский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Гордеевъ Василий

Рождение ребёнка
1771

Сын: Гордеевъ Андреянъ

Отец ребёнка: Гордеевъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Юрина Агрофена

Отец ребёнка: Гордеевъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Агрофена

Отец ребёнка: Гордеевъ Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гордеевъ Василий

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