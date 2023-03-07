Юрина (Гордеева) Агрофена
Место рождения
Дата рождения1775
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Гордеевъ Василий
Мать: Гордеева Ирина
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Юринъ Антонъ
Рождение ребёнка
1801
Сын: Юринъ Осипъ
Отец ребёнка: Юринъ Антонъ
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Юрина Зиновия
Отец ребёнка: Юринъ Антонъ
Рождение ребёнка
23.04.1805
Дочь: Сафонова Александрія
Отец ребёнка: Юринъ Антонъ
Рождение ребёнка
10.11.1807
Сын: Юринъ Степанъ
Отец ребёнка: Юринъ Антонъ
Рождение ребёнка
25.10.1810
Сын: Юринъ Кузьма
Отец ребёнка: Юринъ Антонъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юринъ Антонъ