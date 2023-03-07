Юрина (Гордеева) Агрофена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрина (Гордеева) Агрофена

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1775

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Гордеевъ Василий

Мать: Гордеева Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Юринъ Антонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1801

Сын: Юринъ Осипъ

Отец ребёнка: Юринъ Антонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Юрина Зиновия

Отец ребёнка: Юринъ Антонъ

Рождение ребёнка
23.04.1805

Дочь: Сафонова Александрія

Отец ребёнка: Юринъ Антонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.11.1807

Сын: Юринъ Степанъ

Отец ребёнка: Юринъ Антонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.10.1810

Сын: Юринъ Кузьма

Отец ребёнка: Юринъ Антонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юринъ Антонъ

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