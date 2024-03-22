Филипповъ Петръ
Место рождения
Дата рождения1755
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Филипповъ Василий
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Филиппова Марья Борисова
Рождение ребёнка
1781
Сын: Филипповъ Герасимъ
Мать ребёнка: Филиппова Марья Борисова
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Василиса
Мать ребёнка: Филиппова Марья Борисова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Филиппова Марья Борисова