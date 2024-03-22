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Филипповъ Петръ

Место рождения

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1755

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Филипповъ Василий

Мать: Филиппова Прасковья Максимова

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Филиппова Марья Борисова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Филипповъ Герасимъ

Мать ребёнка: Филиппова Марья Борисова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Василиса

Мать ребёнка: Филиппова Марья Борисова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филиппова Марья Борисова

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