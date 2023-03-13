Филипповъ Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филипповъ Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Дата смерти

1789

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Филиппъ Софроновъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1748

Сын: Филипповъ Яковъ

Мать ребёнка: Филиппова Прасковья Максимова

Рождение ребёнка
1752

Сын: Филипповъ Андрей

Мать ребёнка: Филиппова Прасковья Максимова

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1755

Сын: Филипповъ Петръ

Мать ребёнка: Филиппова Прасковья Максимова

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Федосья

Мать ребёнка: Филиппова Прасковья Максимова

Рождение ребёнка
1777

Сын: Филипповъ Иванъ

Мать ребёнка: Филиппова Авдотья Иванова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филиппова Прасковья Максимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филиппова Авдотья Иванова

Смерть
1789
Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
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