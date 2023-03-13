Филипповъ Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
Дата смерти1789
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: Филиппъ Софроновъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1748
Сын: Филипповъ Яковъ
Мать ребёнка: Филиппова Прасковья Максимова
Рождение ребёнка
1752
Сын: Филипповъ Андрей
Мать ребёнка: Филиппова Прасковья Максимова
Рождение ребёнка
1755
Сын: Филипповъ Петръ
Мать ребёнка: Филиппова Прасковья Максимова
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Федосья
Мать ребёнка: Филиппова Прасковья Максимова
Рождение ребёнка
1777
Сын: Филипповъ Иванъ
Мать ребёнка: Филиппова Авдотья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1789