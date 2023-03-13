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(Филиппова) Федосья
(Филиппова) Федосья
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1760
Пол
Женский
Отец
Филипповъ Василий
1731 г.р.
Мать
Филиппова Прасковья Максимова
1734 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец:
Филипповъ Василий
Мать:
Филиппова Прасковья Максимова
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