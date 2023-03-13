Филиппова Прасковья Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1748
Сын: Филипповъ Яковъ
Отец ребёнка: Филипповъ Василий
Рождение ребёнка
1752
Сын: Филипповъ Андрей
Отец ребёнка: Филипповъ Василий
Рождение ребёнка
1755
Сын: Филипповъ Петръ
Отец ребёнка: Филипповъ Василий
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Филипповъ Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипповъ Василий