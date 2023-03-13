Филиппова Прасковья Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппова Прасковья Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1731 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1748

Сын: Филипповъ Яковъ

Отец ребёнка: Филипповъ Василий

Рождение ребёнка
1752

Сын: Филипповъ Андрей

Отец ребёнка: Филипповъ Василий

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1755

Сын: Филипповъ Петръ

Отец ребёнка: Филипповъ Василий

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Филипповъ Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипповъ Василий

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