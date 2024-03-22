Филипповъ Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филипповъ Андрей

Место рождения

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1752

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Филипповъ Василий

Мать: Филиппова Прасковья Максимова

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1778

Сын: Филипповъ Евдокимъ

Мать ребёнка: Филиппова Улита Иванова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Филипповъ Михаилъ

Мать ребёнка: Филиппова Улита Иванова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Вера

Мать ребёнка: Филиппова Улита Иванова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филиппова Улита Иванова

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