Филипповъ Андрей
Место рождения
Дата рождения1752
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Филипповъ Василий
Рождение ребёнка
1778
Сын: Филипповъ Евдокимъ
Мать ребёнка: Филиппова Улита Иванова
Рождение ребёнка
1780
Сын: Филипповъ Михаилъ
Мать ребёнка: Филиппова Улита Иванова
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Вера
Мать ребёнка: Филиппова Улита Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Филиппова Улита Иванова