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Филиппова Улита Иванова

Место рождения

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1756

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Иванъ Гавриловъ

Мать: Прасковья Артемьева

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1778

Сын: Филипповъ Евдокимъ

Отец ребёнка: Филипповъ Андрей

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Филипповъ Михаилъ

Отец ребёнка: Филипповъ Андрей

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Филипповъ Андрей

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипповъ Андрей

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