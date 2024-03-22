Филиппова Улита Иванова
Место рождения
Дата рождения1756
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Иванъ Гавриловъ
Мать: Прасковья Артемьева
Рождение ребёнка
1778
Сын: Филипповъ Евдокимъ
Отец ребёнка: Филипповъ Андрей
Рождение ребёнка
1780
Сын: Филипповъ Михаилъ
Отец ребёнка: Филипповъ Андрей
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Филипповъ Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипповъ Андрей