Филиппова Марья Борисова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Филипповъ Петръ
Рождение ребёнка
1781
Сын: Филипповъ Герасимъ
Отец ребёнка: Филипповъ Петръ
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Василиса
Отец ребёнка: Филипповъ Петръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипповъ Петръ