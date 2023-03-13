Филиппова Марья Борисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппова Марья Борисова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1755 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Филипповъ Петръ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Филипповъ Герасимъ

Отец ребёнка: Филипповъ Петръ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Василиса

Отец ребёнка: Филипповъ Петръ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипповъ Петръ

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