Ладин Федот
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1853
Дата смерти11.02.1909
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853
Отец: Ладин Федор
Мать: Варвара Анкудинова
Бракосочетание
07.02.1873
Жена: Пелагия Феодорова
Рождение ребёнка
11.12.1880
Сын: Ладин Филимон
Мать ребёнка: Пелагия Феодорова
Чекур, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ладин Степан
Мать ребёнка: Пелагия Феодорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ладин Сергей
Мать ребёнка: Пелагия Феодорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ладин Захар
Мать ребёнка: Пелагия Феодорова
Смерть
11.02.1909
Похороны
Неизвестно
Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край