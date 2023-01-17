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Ладин Федот

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

11.02.1909

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: Ладин Федор

Мать: Варвара Анкудинова

Бракосочетание
07.02.1873

Жена: Пелагия Феодорова

Рождение ребёнка
11.12.1880

Сын: Ладин Филимон

Мать ребёнка: Пелагия Феодорова

Чекур, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ладин Степан

Мать ребёнка: Пелагия Феодорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ладин Сергей

Мать ребёнка: Пелагия Феодорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ладин Захар

Мать ребёнка: Пелагия Феодорова

Смерть
11.02.1909
Похороны
Неизвестно
Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
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