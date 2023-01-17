(Воробьева) Пелагия Феодорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Воробьева) Пелагия Феодорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1853 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.02.1873

Муж: Ладин Федот

Рождение ребёнка
11.12.1880

Сын: Ладин Филимон

Отец ребёнка: Ладин Федот

Чекур, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ладин Степан

Отец ребёнка: Ладин Федот

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ладин Сергей

Отец ребёнка: Ладин Федот

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ладин Захар

Отец ребёнка: Ладин Федот

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