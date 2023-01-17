(Воробьева) Пелагия Феодорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1873
Муж: Ладин Федот
Рождение ребёнка
11.12.1880
Сын: Ладин Филимон
Отец ребёнка: Ладин Федот
Чекур, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ладин Степан
Отец ребёнка: Ладин Федот
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ладин Сергей
Отец ребёнка: Ладин Федот
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ладин Захар
Отец ребёнка: Ладин Федот