Ладин Филимон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛадин Филимон

Ладин Филимон

avatar

Место рождения

Чекур, Осинский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

11.12.1880

Дата смерти

1924

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1880

Отец: Ладин Федот

Мать: Пелагия Феодорова

Чекур, Осинский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
16.02.1907

Жена: Ладина Мария Ивановна

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
04.12.1910

Сын: Ладин Александр

Мать ребёнка: Ладина Мария Ивановна

Чекур, Осинский уезд, Пермская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
урядник
Смерть
1924
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close