Ладин Филимон
Место рождения
Дата рождения11.12.1880
Дата смерти1924
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1880
Отец: Ладин Федот
Мать: Пелагия Феодорова
Бракосочетание
16.02.1907
Жена: Ладина Мария Ивановна
Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
04.12.1910
Сын: Ладин Александр
Мать ребёнка: Ладина Мария Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
урядник
Смерть
1924