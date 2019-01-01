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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1020Сарсы, село.при рч. Сарсе.14535137413481Р. — Церковь православная 1. Волостное правление. Училище. Мельниц водяных 5. Пчеловодство и кузнечное ремесло.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
888. Сарсы, село бывшее государственное, при речке Сарсе, дворов 127, жителей 584, волостное правление (уездный город в 150 верстах), церковь православная, школа, 9 лавок Показать все
Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
25Сарс, с. при реч. Сарс, прос. дор., церковь, зем. шк., вин. и 2 бак. лав., вод. мел., х.-з маг.14510122424454Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
348328Русский Сарссело56°12'00"57°06'00"O-40-139
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57636443101с Русский Сарссело