село Русский Сарс, село Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Русский Сарс

Октябрьский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Бирский уезд
1020Сарсы, село.при рч. Сарсе.14535137413481Р. — Церковь православная 1. Волостное правление. Училище. Мельниц водяных 5. Пчеловодство и кузнечное ремесло.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Бирский уезд, Сарсинская волость
888. Сарсы, село бывшее государственное, при речке Сарсе, дворов 127, жителей 584, волостное правление (уездный город в 150 верстах), церковь православная, школа, 9 лавок Показать все

Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Бирский уезд, Сарсинская волость
25Сарс, с. при реч. Сарс, прос. дор., церковь, зем. шк., вин. и 2 бак. лав., вод. мел., х.-з маг.14510122424454Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Октябрьский район
348328Русский Сарссело56°12'00"57°06'00"O-40-139

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Октябрьский муниципальный район, Русско-Сарсинское сельское поселение
57636443101с Русский Сарссело
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