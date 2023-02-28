Карпушкин Степан Капитонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарпушкин Степан Капитонович

Карпушкин Степан Капитонович

avatar

Место рождения

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 15.08.1913

Дата смерти

15.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 15.08.1913

Отец: Карпушкин (бабкин) Капитон Васильевич

Мать: Карпушкина Евдокия Ивановна

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1936

Сын: Карпушкин Николай Степанович

Мать ребёнка: Карпушкина Прасковья Кузьминична

д.Валдочи, Николаевского района
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Шпанцева Мария Степановна

Мать ребёнка: Карпушкина Прасковья Кузьминична

д.Валдочи, Николаевского района
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпушкина Прасковья Кузьминична

Смерть
15.01.1942
Причина смерти: пропал без вести
Похороны
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close