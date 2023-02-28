Карпушкин Степан Капитонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 15.08.1913
Дата смерти15.01.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 15.08.1913
Рождение ребёнка
Около 1936
Сын: Карпушкин Николай Степанович
Мать ребёнка: Карпушкина Прасковья Кузьминична
д.Валдочи, Николаевского района
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Шпанцева Мария Степановна
Мать ребёнка: Карпушкина Прасковья Кузьминична
д.Валдочи, Николаевского района
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.01.1942
Причина смерти: пропал без вести
Похороны
Неизвестно