Карпушкина (Редкова) Евдокия Ивановна 25.02.1879 — найти родственников по фамилии на Familio

Карпушкина (Редкова) Евдокия Ивановна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 25.02.1879, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
(Евдокия Никитична) Евдокия Дмитриевна / Евдокия Никитична / Евлампия1851 г.р.
Отец
Редков Иван I Михайлович15.08.1854 г.р.
Супруги
Карпушкин (Бабкин) Капитон Васильевич03.03.1871 г.р.
Дети
Тремасова (Карпушкина (Родилась Бабкина)) Мария Капитоновна01.02.1904 г.р.
Карпушкин Иван Капитонович23.06.1906 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1879

Отец: Редков Иван I Михайлович

Мать: (Евдокия Никитична) Евдокия Дмитриевна / Евдокия Никитична / Евлампия

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
10.01.1897

Муж: Карпушкин (Бабкин) Капитон Васильевич

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
01.02.1904

Дочь: Тремасова (Карпушкина (Родилась Бабкина)) Мария Капитоновна

Отец ребёнка: Карпушкин (Бабкин) Капитон Васильевич

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
23.06.1906

Сын: Карпушкин Иван Капитонович

Отец ребёнка: Карпушкин (Бабкин) Капитон Васильевич

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
04.07.1908

Сын: Карпушкин (Бабкин) Федор Капитонович

Отец ребёнка: Карпушкин (Бабкин) Капитон Васильевич

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
17.08.1911

Дочь: (Карпушкин (Бабкин)) Анна Капитоновна

Отец ребёнка: Карпушкин (Бабкин) Капитон Васильевич

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
25.11.1913

Сын: Карпушкин Степан Капитонович

Отец ребёнка: Карпушкин (Бабкин) Капитон Васильевич

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
01.04.1917

Сын: Карпушкин Никита Капитонович

Отец ребёнка: Карпушкин (Бабкин) Капитон Васильевич

Смерть
Неизвестно

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