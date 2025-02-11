Карпушкина (Редкова) Евдокия Ивановна
женский, родилась 25.02.1879, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецРедков Иван I Михайлович15.08.1854 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Редков Иван I Михайлович
Мать: (Евдокия Никитична) Евдокия Дмитриевна / Евдокия Никитична / Евлампия
Дочь: Тремасова (Карпушкина (Родилась Бабкина)) Мария Капитоновна
Отец ребёнка: Карпушкин (Бабкин) Капитон Васильевич
Сын: Карпушкин Иван Капитонович
Отец ребёнка: Карпушкин (Бабкин) Капитон Васильевич
Сын: Карпушкин (Бабкин) Федор Капитонович
Отец ребёнка: Карпушкин (Бабкин) Капитон Васильевич
Дочь: (Карпушкин (Бабкин)) Анна Капитоновна
Отец ребёнка: Карпушкин (Бабкин) Капитон Васильевич
Сын: Карпушкин Степан Капитонович
Отец ребёнка: Карпушкин (Бабкин) Капитон Васильевич
Сын: Карпушкин Никита Капитонович
Отец ребёнка: Карпушкин (Бабкин) Капитон Васильевич