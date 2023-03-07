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Евлампия Никитична

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Место рождения

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1851

Дата смерти

14.06.1905

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Дмитрий Иванович

Мать: не указана

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
08.?.1872

Муж: Редков Иван Михайлович

Рождение ребёнка
23.02.1874

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Редков Иван Михайлович

Рождение ребёнка
25.02.1879

Дочь: Карпушкина Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Редков Иван Михайлович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.08.1881

Сын: Редков Адриан Иванович

Отец ребёнка: Редков Иван Михайлович

Рождение ребёнка
18.04.1884

Сын: Федор Иванович

Отец ребёнка: Редков Иван Михайлович

Рождение ребёнка
03.03.1887

Сын: Рядков Василий Иванович

Отец ребёнка: Редков Иван Михайлович

Рождение ребёнка
19.04.1890

Сын: Редков Федор Иванович

Отец ребёнка: Редков Иван Михайлович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.03.1892

Сын: Редков Гаврил Иванович

Отец ребёнка: Редков Иван Михайлович

Смерть
14.06.1905
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