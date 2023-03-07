Евлампия Никитична
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смерти14.06.1905
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Дмитрий Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
08.?.1872
Рождение ребёнка
23.02.1874
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Редков Иван Михайлович
Рождение ребёнка
25.02.1879
Дочь: Карпушкина Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Редков Иван Михайлович
Рождение ребёнка
21.08.1881
Отец ребёнка: Редков Иван Михайлович
Рождение ребёнка
18.04.1884
Сын: Федор Иванович
Отец ребёнка: Редков Иван Михайлович
Рождение ребёнка
03.03.1887
Отец ребёнка: Редков Иван Михайлович
Рождение ребёнка
19.04.1890
Отец ребёнка: Редков Иван Михайлович
Рождение ребёнка
23.03.1892
Отец ребёнка: Редков Иван Михайлович
Смерть
14.06.1905