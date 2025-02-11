Редков-Андреев Гаврил Иванович
мужской, родился 23.03.1892
умер Неизвестно
ОтецРедков Иван I Михайлович15.08.1854 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Редков Иван I Михайлович
Мать: (Евдокия Никитична) Евдокия Дмитриевна / Евдокия Никитична / Евлампия
Дочь: (Редкова Св Во 6.03.1937) Анисия Гавриловна
Мать ребёнка: (Тюмкина) Татьяна Аверкиевна
Дочь: (Редкова) Анна Гавриловна
Мать ребёнка: (Тюмкина) Татьяна Аверкиевна
Дочь: (Андреева) Клавдия Гавриловна
Мать ребёнка: (Тюмкина) Татьяна Аверкиевна
Дочь: (Андреева) Анастасия Гаврилова
Мать ребёнка: (Тюмкина) Татьяна Аверкиевна
Дочь: (Андреева) Татьяна Гавриловна
Мать ребёнка: (Тюмкина) Татьяна Аверкиевна
Дочь: (Андреева Выб. В Ср. Азию 1934) Наталья Гавриловна
Мать ребёнка: Андреева Выб. В Ср. Азию 1934 Александра Ивановна/ Мар.
Дочь: (Андреева Выб. В Ср. Азию 1934) Нина Григорьевна
Мать ребёнка: Андреева Выб. В Ср. Азию 1934 Александра Ивановна/ Мар.