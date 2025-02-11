Редков-Андреев Гаврил Иванович 23.03.1892 — найти родственников по фамилии на Familio

Редков-Андреев Гаврил Иванович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 23.03.1892

умер Неизвестно

Мать
(Евдокия Никитична) Евдокия Дмитриевна / Евдокия Никитична / Евлампия1851 г.р.
Отец
Редков Иван I Михайлович15.08.1854 г.р.
Супруги
(Тюмкина) Татьяна Аверкиевна16.01.1892 г.р.
Андреева Выб. В Ср. Азию 1934 Александра Ивановна/ Мар.Около 1892 г.р.
Дети
(Редкова Св Во 6.03.1937) Анисия Гавриловна27.12.1911 г.р.
(Редкова) Анна Гавриловна26.10.1913 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1892

Отец: Редков Иван I Михайлович

Мать: (Евдокия Никитична) Евдокия Дмитриевна / Евдокия Никитична / Евлампия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреева Выб. В Ср. Азию 1934 Александра Ивановна/ Мар.

Бракосочетание
16.01.1911

Жена: (Тюмкина) Татьяна Аверкиевна

Рождение ребёнка
27.12.1911

Дочь: (Редкова Св Во 6.03.1937) Анисия Гавриловна

Мать ребёнка: (Тюмкина) Татьяна Аверкиевна

Рождение ребёнка
26.10.1913

Дочь: (Редкова) Анна Гавриловна

Мать ребёнка: (Тюмкина) Татьяна Аверкиевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Около 1916

Дочь: (Андреева) Клавдия Гавриловна

Мать ребёнка: (Тюмкина) Татьяна Аверкиевна

Рождение ребёнка
Около 1918

Дочь: (Андреева) Анастасия Гаврилова

Мать ребёнка: (Тюмкина) Татьяна Аверкиевна

Рождение ребёнка
Около 1919

Дочь: (Андреева) Татьяна Гавриловна

Мать ребёнка: (Тюмкина) Татьяна Аверкиевна

Рождение ребёнка
Около 1926

Дочь: (Андреева Выб. В Ср. Азию 1934) Наталья Гавриловна

Мать ребёнка: Андреева Выб. В Ср. Азию 1934 Александра Ивановна/ Мар.

Рождение ребёнка
Около 1931

Дочь: (Андреева Выб. В Ср. Азию 1934) Нина Григорьевна

Мать ребёнка: Андреева Выб. В Ср. Азию 1934 Александра Ивановна/ Мар.

Смерть
Неизвестно

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