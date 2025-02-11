(Тюмкина) Татьяна Аверкиевна 16.01.1892 — найти родственников по фамилии на Familio

(Тюмкина) Татьяна Аверкиевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 16.01.1892, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла С 1919 по 1926

Мать
(Агафья Дмитриева) Агафья Иванова / Агафья ДмитриеваОколо 1863 г.р.
Отец
Тюмкин В 1894 Аверкий Крестьянин Иванов18.10.1865 г.р.
Супруги
Редков-Андреев Гаврил Иванович23.03.1892 г.р.
Дети
(Редкова Св Во 6.03.1937) Анисия Гавриловна27.12.1911 г.р.
(Редкова) Анна Гавриловна26.10.1913 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1892

Отец: Тюмкин В 1894 Аверкий Крестьянин Иванов

Мать: (Агафья Дмитриева) Агафья Иванова / Агафья Дмитриева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
16.01.1911

Муж: Редков-Андреев Гаврил Иванович

Рождение ребёнка
27.12.1911

Дочь: (Редкова Св Во 6.03.1937) Анисия Гавриловна

Отец ребёнка: Редков-Андреев Гаврил Иванович

Рождение ребёнка
26.10.1913

Дочь: (Редкова) Анна Гавриловна

Отец ребёнка: Редков-Андреев Гаврил Иванович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Около 1916

Дочь: (Андреева) Клавдия Гавриловна

Отец ребёнка: Редков-Андреев Гаврил Иванович

Рождение ребёнка
Около 1918

Дочь: (Андреева) Анастасия Гаврилова

Отец ребёнка: Редков-Андреев Гаврил Иванович

Рождение ребёнка
Около 1919

Дочь: (Андреева) Татьяна Гавриловна

Отец ребёнка: Редков-Андреев Гаврил Иванович

Смерть
С 1919 по 1926

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