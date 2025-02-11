(Тюмкина) Татьяна Аверкиевна
женский, родилась 16.01.1892, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла С 1919 по 1926
Мать(Агафья Дмитриева) Агафья Иванова / Агафья ДмитриеваОколо 1863 г.р.
ОтецТюмкин В 1894 Аверкий Крестьянин Иванов18.10.1865 г.р.
Супруги
Редков-Андреев Гаврил Иванович23.03.1892 г.р.
Дети
(Редкова Св Во 6.03.1937) Анисия Гавриловна27.12.1911 г.р.
(Редкова) Анна Гавриловна26.10.1913 г.р.Показать еще 3
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Рождение
16.01.1892
Отец: Тюмкин В 1894 Аверкий Крестьянин Иванов
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
16.01.1911
Рождение ребёнка
27.12.1911
Дочь: (Редкова Св Во 6.03.1937) Анисия Гавриловна
Отец ребёнка: Редков-Андреев Гаврил Иванович
Рождение ребёнка
26.10.1913
Дочь: (Редкова) Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Редков-Андреев Гаврил Иванович
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1916
Дочь: (Андреева) Клавдия Гавриловна
Отец ребёнка: Редков-Андреев Гаврил Иванович
Рождение ребёнка
Около 1918
Дочь: (Андреева) Анастасия Гаврилова
Отец ребёнка: Редков-Андреев Гаврил Иванович
Рождение ребёнка
Около 1919
Дочь: (Андреева) Татьяна Гавриловна
Отец ребёнка: Редков-Андреев Гаврил Иванович
Смерть
С 1919 по 1926