Тюмкин В 1894 Аверкий Крестьянин Иванов 18.10.1865 — найти родственников по фамилии на Familio

Тюмкин В 1894 Аверкий Крестьянин Иванов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 18.10.1865, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Иван Егоров1844 г.р.
Мать
Пелагея Васильева1846 г.р.
Супруги
(Агафья Дмитриева) Агафья Иванова / Агафья ДмитриеваОколо 1863 г.р.
Дети
Ирина Аверкиева04.05.1886 г.р.
Анна Аверкиева22.07.1887 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1865

Отец: Иван Егоров

Мать: Пелагея Васильева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
15.04.1885

Жена: (Агафья Дмитриева) Агафья Иванова / Агафья Дмитриева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
04.05.1886

Дочь: Ирина Аверкиева

Мать ребёнка: (Агафья Дмитриева) Агафья Иванова / Агафья Дмитриева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
22.07.1887

Дочь: Анна Аверкиева

Мать ребёнка: (Агафья Дмитриева) Агафья Иванова / Агафья Дмитриева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
27.08.1889

Дочь: Марфа Аверкиева

Мать ребёнка: (Агафья Дмитриева) Агафья Иванова / Агафья Дмитриева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
16.01.1892

Дочь: (Тюмкина) Татьяна Аверкиевна

Мать ребёнка: (Агафья Дмитриева) Агафья Иванова / Агафья Дмитриева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
08.04.1894

Дочь: (Тюмкина) Ирина Аверкиева

Мать ребёнка: (Агафья Дмитриева) Агафья Иванова / Агафья Дмитриева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
13.06.1896

Дочь: (Тюмкина) Акилина Аверкиева

Мать ребёнка: (Агафья Дмитриева) Агафья Иванова / Агафья Дмитриева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
23.10.1899

Дочь: (Тюмкина) Прасковья Св-Во Выд. В 1941 Аверкиева

Мать ребёнка: (Агафья Дмитриева) Агафья Иванова / Агафья Дмитриева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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