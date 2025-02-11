Тюмкин В 1894 Аверкий Крестьянин Иванов
мужской, родился 18.10.1865, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецИван Егоров1844 г.р.
МатьПелагея Васильева1846 г.р.
Супруги
Дети
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Отец: Иван Егоров
Мать: Пелагея Васильева
Дочь: Ирина Аверкиева
Мать ребёнка: (Агафья Дмитриева) Агафья Иванова / Агафья Дмитриева
Дочь: Анна Аверкиева
Мать ребёнка: (Агафья Дмитриева) Агафья Иванова / Агафья Дмитриева
Дочь: Марфа Аверкиева
Мать ребёнка: (Агафья Дмитриева) Агафья Иванова / Агафья Дмитриева
Дочь: (Тюмкина) Татьяна Аверкиевна
Мать ребёнка: (Агафья Дмитриева) Агафья Иванова / Агафья Дмитриева
Дочь: (Тюмкина) Ирина Аверкиева
Мать ребёнка: (Агафья Дмитриева) Агафья Иванова / Агафья Дмитриева
Дочь: (Тюмкина) Акилина Аверкиева
Мать ребёнка: (Агафья Дмитриева) Агафья Иванова / Агафья Дмитриева
Дочь: (Тюмкина) Прасковья Св-Во Выд. В 1941 Аверкиева
Мать ребёнка: (Агафья Дмитриева) Агафья Иванова / Агафья Дмитриева