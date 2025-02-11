Ирина Аверкиева
женский, родилась 04.05.1886, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 08.07.1886, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Мать(Агафья Дмитриева) Агафья Иванова / Агафья ДмитриеваОколо 1863 г.р.
ОтецТюмкин В 1894 Аверкий Крестьянин Иванов18.10.1865 г.р.
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Рождение
04.05.1886
Отец: Тюмкин В 1894 Аверкий Крестьянин Иванов
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
08.07.1886
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область