Ирина Аверкиева 04.05.1886 — найти родственников по фамилии на Familio

Ирина Аверкиева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 04.05.1886, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 08.07.1886, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
(Агафья Дмитриева) Агафья Иванова / Агафья ДмитриеваОколо 1863 г.р.
Отец
Тюмкин В 1894 Аверкий Крестьянин Иванов18.10.1865 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1886

Отец: Тюмкин В 1894 Аверкий Крестьянин Иванов

Мать: (Агафья Дмитриева) Агафья Иванова / Агафья Дмитриева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
08.07.1886
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: натурально

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