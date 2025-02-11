Карпушкин (Бабкин) Капитон Васильевич 03.03.1871 — найти родственников по фамилии на Familio

Карпушкин (Бабкин) Капитон Васильевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 03.03.1871, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Карпушкин-Бабкин Василий Лукьянов1847 г.р.
Мать
Карпушкина Екатерина ИгнатьеваНеизвестно г.р.
Супруги
Карпушкина (Редкова) Евдокия Ивановна25.02.1879 г.р.
Дети
Тремасова (Карпушкина (Родилась Бабкина)) Мария Капитоновна01.02.1904 г.р.
Карпушкин Иван Капитонович23.06.1906 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1871

Отец: Карпушкин-Бабкин Василий Лукьянов

Мать: Карпушкина Екатерина Игнатьева

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
10.01.1897

Жена: Карпушкина (Редкова) Евдокия Ивановна

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
01.02.1904

Дочь: Тремасова (Карпушкина (Родилась Бабкина)) Мария Капитоновна

Мать ребёнка: Карпушкина (Редкова) Евдокия Ивановна

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
23.06.1906

Сын: Карпушкин Иван Капитонович

Мать ребёнка: Карпушкина (Редкова) Евдокия Ивановна

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
04.07.1908

Сын: Карпушкин (Бабкин) Федор Капитонович

Мать ребёнка: Карпушкина (Редкова) Евдокия Ивановна

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
17.08.1911

Дочь: (Карпушкин (Бабкин)) Анна Капитоновна

Мать ребёнка: Карпушкина (Редкова) Евдокия Ивановна

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
25.11.1913

Сын: Карпушкин Степан Капитонович

Мать ребёнка: Карпушкина (Редкова) Евдокия Ивановна

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
01.04.1917

Сын: Карпушкин Никита Капитонович

Мать ребёнка: Карпушкина (Редкова) Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно

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