Карпушкин (Бабкин) Капитон Васильевич
мужской, родился 03.03.1871, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецКарпушкин-Бабкин Василий Лукьянов1847 г.р.
МатьКарпушкина Екатерина ИгнатьеваНеизвестно г.р.
Супруги
Карпушкина (Редкова) Евдокия Ивановна25.02.1879 г.р.
Дети
Тремасова (Карпушкина (Родилась Бабкина)) Мария Капитоновна01.02.1904 г.р.
Карпушкин Иван Капитонович23.06.1906 г.р.Показать еще 4
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Место
Комментарий
Рождение
03.03.1871
Бракосочетание
10.01.1897
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.02.1904
Дочь: Тремасова (Карпушкина (Родилась Бабкина)) Мария Капитоновна
Мать ребёнка: Карпушкина (Редкова) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
23.06.1906
Сын: Карпушкин Иван Капитонович
Мать ребёнка: Карпушкина (Редкова) Евдокия Ивановна
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
04.07.1908
Сын: Карпушкин (Бабкин) Федор Капитонович
Мать ребёнка: Карпушкина (Редкова) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
17.08.1911
Дочь: (Карпушкин (Бабкин)) Анна Капитоновна
Мать ребёнка: Карпушкина (Редкова) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
25.11.1913
Сын: Карпушкин Степан Капитонович
Мать ребёнка: Карпушкина (Редкова) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
01.04.1917
Сын: Карпушкин Никита Капитонович
Мать ребёнка: Карпушкина (Редкова) Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно