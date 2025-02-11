Карпушкин Николай Степанович
мужской, родился Около 1936, Волдачи, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно, Волдачи, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецКарпушкин Степан Капитонович25.11.1913 г.р.
МатьКарпушкина Прасковья КузьминичнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1936
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.09.1968
Рождение ребёнка
11.11.1979
Смерть
Неизвестно