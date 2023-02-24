Карпушкин Николай Степанович
Место рожденияд.Валдочи, Николаевского района
Дата рожденияОколо 1936
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1936
д.Валдочи, Николаевского района
Рождение ребёнка
14.09.1968
д.Волдачи, Николаевского района
Рождение ребёнка
11.11.1979
д.Волдачи, Николаевского района
Рождение ребёнка
Неизвестно
д. Волдачи
Смерть
Неизвестно
д.Волдачи, Николаевского района