Карпушкин Николай Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпушкин Николай Степанович

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Место рождения

д.Валдочи, Николаевского района

Дата рождения

Около 1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1913 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1936

Отец: Карпушкин Степан Капитонович

Мать: Карпушкина Прасковья Кузьминична

д.Валдочи, Николаевского района
Рождение ребёнка
14.09.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карпушкина Ольга Михайловна

д.Волдачи, Николаевского района
Рождение ребёнка
11.11.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карпушкина Ольга Михайловна

д.Волдачи, Николаевского района
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карпушкина Ольга Михайловна

д. Волдачи
Смерть
Неизвестно
д.Волдачи, Николаевского района
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