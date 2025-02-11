Карпушкин Николай Степанович Около 1936 — найти родственников по фамилии на Familio

Карпушкин Николай Степанович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Около 1936, Волдачи, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно, Волдачи, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Карпушкин Степан Капитонович25.11.1913 г.р.
Мать
Карпушкина Прасковья КузьминичнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1936

Отец: Карпушкин Степан Капитонович

Мать: Карпушкина Прасковья Кузьминична

Волдачи, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карпушкина (Кошкина) Ольга Михайловна

Волдачи, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
14.09.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карпушкина (Кошкина) Ольга Михайловна

Волдачи, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
11.11.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карпушкина (Кошкина) Ольга Михайловна

Волдачи, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно
Волдачи, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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