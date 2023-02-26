Варвара Афанасиева
Место рожденияд.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1807
Отец: Афанасий Фомин
Мать: Агафия Емельянова
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
14.10.1823
Муж: Трофим Ильин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1828
Сын: Стефан Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Ильин
сельцо Альхутки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1830
Сын: Иоанн Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Ильин
Рождение ребёнка
11.10.1831
Дочь: Пелагея Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Ильин
д.Альхутки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.06.1835
Дочь: Агрипина Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Ильин
Смерть
Неизвестно