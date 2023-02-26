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Варвара Афанасиева

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Место рождения

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1807

Отец: Афанасий Фомин

Мать: Агафия Емельянова

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
14.10.1823

Муж: Трофим Ильин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1828

Сын: Стефан Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Ильин

сельцо Альхутки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1830

Сын: Иоанн Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Ильин

Рождение ребёнка
11.10.1831

Дочь: Пелагея Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Ильин

д.Альхутки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.06.1835

Дочь: Агрипина Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Ильин

Смерть
Неизвестно
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