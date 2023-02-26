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Стефан Трофимов

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Место рождения

сельцо Альхутки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1799 г.р.

Мать

До 1807 г.р.

Жена

1821 г.р.
1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Трофим Ильин

Мать: Варвара Афанасиева

сельцо Альхутки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.10.1853

Жена: Дария Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Бракосочетание
28.05.1861

Жена: Ольга Ермолаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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