Стефан Трофимов
Место рождениясельцо Альхутки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Трофим Ильин
Мать: Варвара Афанасиева
сельцо Альхутки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.10.1853
Жена: Дария Фёдорова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Бракосочетание
28.05.1861
Жена: Ольга Ермолаева
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно