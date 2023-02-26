(Булохова) Ольга Ермолаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Булохова) Ольга Ермолаева

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Место рождения

д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

09.07.1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1832

Отец: Ермолай (Акимов)

Мать: Булохова Евдокия (Авдотья) Яковлева

д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.06.1858

Дочь: Марфа (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
28.05.1861

Муж: Стефан Трофимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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