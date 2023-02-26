(Булохова) Ольга Ермолаева
Место рожденияд.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения09.07.1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
09.07.1832
д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.06.1858
Дочь: Марфа (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
28.05.1861
Муж: Стефан Трофимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно