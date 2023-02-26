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Ермолай (Акимов)

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Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1789

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Чепелкин Аким Евдокимов

Мать: Марфа Михайлова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.04.1820

Сын: Булохов Георгий Ермолаев

Мать ребёнка: Булохова Евдокия (Авдотья) Яковлева

д.Слобода вотчины Дмитрия Лидова Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.09.1823

Дочь: Ефросинья Ермолаева

Мать ребёнка: Булохова Евдокия (Авдотья) Яковлева

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1825

Сын: Булохов Анисим Ермолаев

Мать ребёнка: Булохова Евдокия (Авдотья) Яковлева

д.Слобода вотчины Дмитрия Лидова Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1830

Сын: Яков Ермолаев

Мать ребёнка: Булохова Евдокия (Авдотья) Яковлева

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.07.1832

Дочь: Ольга Ермолаева

Мать ребёнка: Булохова Евдокия (Авдотья) Яковлева

д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булохова Евдокия (Авдотья) Яковлева

Смерть
1853
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Галискинском кладбище
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