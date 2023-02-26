Ермолай (Акимов)
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1789
Дата смерти1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Чепелкин Аким Евдокимов
Мать: Марфа Михайлова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.04.1820
Мать ребёнка: Булохова Евдокия (Авдотья) Яковлева
д.Слобода вотчины Дмитрия Лидова Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.09.1823
Дочь: Ефросинья Ермолаева
Мать ребёнка: Булохова Евдокия (Авдотья) Яковлева
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1825
Мать ребёнка: Булохова Евдокия (Авдотья) Яковлева
д.Слобода вотчины Дмитрия Лидова Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1830
Сын: Яков Ермолаев
Мать ребёнка: Булохова Евдокия (Авдотья) Яковлева
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.07.1832
Дочь: Ольга Ермолаева
Мать ребёнка: Булохова Евдокия (Авдотья) Яковлева
д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1853
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Галискинском кладбище