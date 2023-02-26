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Яков Ермолаев

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Место рождения

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1830

Дата смерти

12.04.1907

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Ермолай (Акимов)

Мать: Булохова Евдокия (Авдотья) Яковлева

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
1854
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
08.02.1857

Жена: Чепелкина Евдокия мл

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
21.01.1858

Дочь: Ксения Яковлева

Мать ребёнка: Чепелкина Евдокия мл

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
12.04.1907
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
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