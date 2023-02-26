Яков Ермолаев
Место рожденияд.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1830
Дата смерти12.04.1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
1854
Бракосочетание
08.02.1857
Жена: Чепелкина Евдокия мл
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
21.01.1858
Дочь: Ксения Яковлева
Мать ребёнка: Чепелкина Евдокия мл
Смерть
12.04.1907
Причина смерти: от натуральной