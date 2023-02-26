Булохова Евдокия (Авдотья) Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смерти09.02.1862
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Ильющенок Яков Фёдоров
Мать: Мария Иванова
Рождение ребёнка
20.04.1820
Отец ребёнка: Ермолай (Акимов)
д.Слобода вотчины Дмитрия Лидова Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.09.1823
Дочь: Ефросинья Ермолаева
Отец ребёнка: Ермолай (Акимов)
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1825
Отец ребёнка: Ермолай (Акимов)
д.Слобода вотчины Дмитрия Лидова Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1830
Сын: Яков Ермолаев
Отец ребёнка: Ермолай (Акимов)
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.07.1832
Дочь: Ольга Ермолаева
Отец ребёнка: Ермолай (Акимов)
д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ермолай (Акимов)
Смерть
09.02.1862
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Галискинском кладбище