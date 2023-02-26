Булохова Евдокия (Авдотья) Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булохова Евдокия (Авдотья) Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

09.02.1862

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Ильющенок Яков Фёдоров

Мать: Мария Иванова

Рождение ребёнка
20.04.1820

Сын: Булохов Георгий Ермолаев

Отец ребёнка: Ермолай (Акимов)

д.Слобода вотчины Дмитрия Лидова Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.09.1823

Дочь: Ефросинья Ермолаева

Отец ребёнка: Ермолай (Акимов)

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1825

Сын: Булохов Анисим Ермолаев

Отец ребёнка: Ермолай (Акимов)

д.Слобода вотчины Дмитрия Лидова Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1830

Сын: Яков Ермолаев

Отец ребёнка: Ермолай (Акимов)

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.07.1832

Дочь: Ольга Ермолаева

Отец ребёнка: Ермолай (Акимов)

д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолай (Акимов)

Смерть
09.02.1862
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Галискинском кладбище
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