Василий Афанасиев
Место рожденияд.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Афанасий Фомин
Мать: Агафия Емельянова
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.10.1831
Сын: Ерофей Васильев
Мать ребёнка: Пелагия Анисимова
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.02.1836
Дочь: Евдокия Васильева
Мать ребёнка: Пелагия Анисимова
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.11.1839
Сын: Георгий Васильев
Мать ребёнка: Феодосия Павлова
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.03.1848
Жена: Дария Романова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.09.1854
Сын: Фёдор Васильев
Мать ребёнка: Дария Романова
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодосия Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагия Анисимова
Смерть
Неизвестно