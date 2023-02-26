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Василий Афанасиев

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Место рождения

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Афанасий Фомин

Мать: Агафия Емельянова

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.10.1831

Сын: Ерофей Васильев

Мать ребёнка: Пелагия Анисимова

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.02.1836

Дочь: Евдокия Васильева

Мать ребёнка: Пелагия Анисимова

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.11.1839

Сын: Георгий Васильев

Мать ребёнка: Феодосия Павлова

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.03.1848

Жена: Дария Романова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.09.1854

Сын: Фёдор Васильев

Мать ребёнка: Дария Романова

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодосия Павлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагия Анисимова

Смерть
Неизвестно
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