Пелагия Анисимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагия Анисимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

22.02.1844

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1803 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1831

Сын: Ерофей Васильев

Отец ребёнка: Василий Афанасиев

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.02.1836

Дочь: Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Василий Афанасиев

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Афанасиев

Смерть
22.02.1844
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
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