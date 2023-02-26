Пелагия Анисимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смерти22.02.1844
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1831
Сын: Ерофей Васильев
Отец ребёнка: Василий Афанасиев
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.02.1836
Дочь: Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Василий Афанасиев
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Афанасиев
Смерть
22.02.1844
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.