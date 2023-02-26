Агафия Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафия Емельянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

23.08.1808

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1772 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1783

Сын: Павел Афанасиев

Отец ребёнка: Афанасий Фомин

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Евфимия Афанасиева

Отец ребёнка: Афанасий Фомин

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.11.1794

Сын: Авдей Афанасиев

Отец ребёнка: Афанасий Фомин

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.01.1797

Сын: Тимофей Афанасиев

Отец ребёнка: Афанасий Фомин

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.10.1799

Дочь: Пелагия Афанасиева

Отец ребёнка: Афанасий Фомин

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.06.1801

Дочь: Агрипина Афанасиева

Отец ребёнка: Афанасий Фомин

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1803

Сын: Василий Афанасиев

Отец ребёнка: Афанасий Фомин

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.12.1806

Дочь: Варвара Афанасиева

Отец ребёнка: Афанасий Фомин

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1806

Сын: Прокопий Афанасиев

Отец ребёнка: Афанасий Фомин

Рождение ребёнка
До 1807

Дочь: Варвара Афанасиева

Отец ребёнка: Афанасий Фомин

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1814

Сын: Иван Афанасиев

Отец ребёнка: Афанасий Фомин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасий Фомин

Смерть
23.08.1808
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
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