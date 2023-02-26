Агафия Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смерти23.08.1808
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1783
Сын: Павел Афанасиев
Отец ребёнка: Афанасий Фомин
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Евфимия Афанасиева
Отец ребёнка: Афанасий Фомин
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.11.1794
Сын: Авдей Афанасиев
Отец ребёнка: Афанасий Фомин
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.01.1797
Сын: Тимофей Афанасиев
Отец ребёнка: Афанасий Фомин
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.10.1799
Дочь: Пелагия Афанасиева
Отец ребёнка: Афанасий Фомин
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.06.1801
Дочь: Агрипина Афанасиева
Отец ребёнка: Афанасий Фомин
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1803
Сын: Василий Афанасиев
Отец ребёнка: Афанасий Фомин
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.12.1806
Дочь: Варвара Афанасиева
Отец ребёнка: Афанасий Фомин
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1806
Сын: Прокопий Афанасиев
Отец ребёнка: Афанасий Фомин
Рождение ребёнка
До 1807
Дочь: Варвара Афанасиева
Отец ребёнка: Афанасий Фомин
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1814
Сын: Иван Афанасиев
Отец ребёнка: Афанасий Фомин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афанасий Фомин
Смерть
23.08.1808
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.