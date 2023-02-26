Авдей Афанасиев
Место рожденияд.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения17.11.1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1794
Отец: Афанасий Фомин
Мать: Агафия Емельянова
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.06.1820
Сын: ...дарий Авдеев
Мать ребёнка: Татьяна Петрова
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1826
Сын: Стефан Авдеев
Мать ребёнка: Татьяна Петрова
д.Аниськи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Петрова
Смерть
Неизвестно