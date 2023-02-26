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Авдей Афанасиев

Место рождения

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

17.11.1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1794

Отец: Афанасий Фомин

Мать: Агафия Емельянова

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.06.1820

Сын: ...дарий Авдеев

Мать ребёнка: Татьяна Петрова

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1826

Сын: Стефан Авдеев

Мать ребёнка: Татьяна Петрова

д.Аниськи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Петрова

Смерть
Неизвестно
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