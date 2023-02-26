Татьяна Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1794 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.06.1820

Сын: ...дарий Авдеев

Отец ребёнка: Авдей Афанасиев

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1826

Сын: Стефан Авдеев

Отец ребёнка: Авдей Афанасиев

д.Аниськи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Авдей Афанасиев

Смерть
Неизвестно
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