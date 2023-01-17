Сандалова Евфросинья Васильевна
Место рождения
Дата рождения07.01.1843 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1843 ст.
Отец: Сандалов Василий Парфёнович
Мать: - Акилина Лупповна
Бракосочетание
08.11.1865
Бракосочетание
08.11.1865
Рождение ребёнка
16.01.1867 ст.
Дочь: Колупаева Ксения Степановна
Отец ребёнка: Колупаев Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
13.02.1874 ст.
Сын: Колупаев Фёдор Степанович
Отец ребёнка: Колупаев Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
27.04.1883 ст.
Дочь: Колупаева Александра Степановна
Отец ребёнка: Колупаев Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колупаева Параскева Степановна
Отец ребёнка: Колупаев Степан Григорьевич
Смерть
Неизвестно