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Сандалова Евфросинья Васильевна

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Место рождения

Сандаловы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

07.01.1843 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1843 ст.

Отец: Сандалов Василий Парфёнович

Мать: - Акилина Лупповна

Сандаловы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
08.11.1865

Муж: Колупаев Степан Григорьевич

Бракосочетание
08.11.1865

Муж: Колупаев Степан Григорьевич

Рождение ребёнка
16.01.1867 ст.

Дочь: Колупаева Ксения Степановна

Отец ребёнка: Колупаев Степан Григорьевич

Сандаловы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
13.02.1874 ст.

Сын: Колупаев Фёдор Степанович

Отец ребёнка: Колупаев Степан Григорьевич

Сандаловы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
27.04.1883 ст.

Дочь: Колупаева Александра Степановна

Отец ребёнка: Колупаев Степан Григорьевич

Сандаловы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колупаева Параскева Степановна

Отец ребёнка: Колупаев Степан Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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