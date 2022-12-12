Колупаев Степан Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1845 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845 ст.
Отец: Колупаев Григорий Климентович
Мать: - Дарья -
Бракосочетание
08.11.1865
Бракосочетание
08.11.1865
Рождение ребёнка
16.01.1867 ст.
Дочь: Колупаева Ксения Степановна
Мать ребёнка: Сандалова Евфросинья Васильевна
Рождение ребёнка
13.02.1874 ст.
Сын: Колупаев Фёдор Степанович
Мать ребёнка: Сандалова Евфросинья Васильевна
Рождение ребёнка
27.04.1883 ст.
Дочь: Колупаева Александра Степановна
Мать ребёнка: Сандалова Евфросинья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колупаева Параскева Степановна
Мать ребёнка: Сандалова Евфросинья Васильевна
Смерть
Неизвестно