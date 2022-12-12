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Колупаев Степан Григорьевич

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Место рождения

Сандаловы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1845 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845 ст.

Отец: Колупаев Григорий Климентович

Мать: - Дарья -

Сандаловы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
08.11.1865

Жена: Сандалова Евфросинья Васильевна

Бракосочетание
08.11.1865

Жена: Сандалова Евфросинья Васильевна

Рождение ребёнка
16.01.1867 ст.

Дочь: Колупаева Ксения Степановна

Мать ребёнка: Сандалова Евфросинья Васильевна

Сандаловы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
13.02.1874 ст.

Сын: Колупаев Фёдор Степанович

Мать ребёнка: Сандалова Евфросинья Васильевна

Сандаловы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
27.04.1883 ст.

Дочь: Колупаева Александра Степановна

Мать ребёнка: Сандалова Евфросинья Васильевна

Сандаловы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колупаева Параскева Степановна

Мать ребёнка: Сандалова Евфросинья Васильевна

Смерть
Неизвестно
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