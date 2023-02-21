Колупаева Параскева Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолупаева Параскева Степановна

Колупаева Параскева Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колупаев Степан Григорьевич

Мать: Сандалова Евфросинья Васильевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close