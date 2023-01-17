Сандалов Василий Парфёнович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1821 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1821 ст.
Отец: Сандалов Парфён Иванович
Мать: - Мария -
Рождение ребёнка
07.01.1843 ст.
Дочь: Сандалова Евфросинья Васильевна
Мать ребёнка: - Акилина Лупповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сандалова Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: - Акилина Лупповна
Смерть
Неизвестно