Сандалов Василий Парфёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сандалов Василий Парфёнович

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Место рождения

Сандаловы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1821 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1821 ст.

Отец: Сандалов Парфён Иванович

Мать: - Мария -

Сандаловы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
07.01.1843 ст.

Дочь: Сандалова Евфросинья Васильевна

Мать ребёнка: - Акилина Лупповна

Сандаловы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сандалова Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: - Акилина Лупповна

Смерть
Неизвестно
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