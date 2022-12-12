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- Мария -

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1781 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1808 г.р.
Вычислено 1812 г.р.
Вычислено 1814 г.р.
Вычислено 1815 г.р.
Вычислено 1818 г.р.
Вычислено 1820 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1781 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1808 ст.

Сын: Сандалов Семён Парфёнович

Отец ребёнка: Сандалов Парфён Иванович

Сандаловы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1812 ст.

Дочь: Сандалова Евфимия Парфёновна

Отец ребёнка: Сандалов Парфён Иванович

Сандаловы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1814 ст.

Дочь: Сандалова Дарья Парфёновна

Отец ребёнка: Сандалов Парфён Иванович

Сандаловы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1815 ст.

Сын: Сандалов Евсей Парфёнович

Отец ребёнка: Сандалов Парфён Иванович

Сандаловы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1818 ст.

Сын: Сандалов Поликарп Парфёнович

Отец ребёнка: Сандалов Парфён Иванович

Сандаловы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1820 ст.

Сын: Сандалов Антон Парфёнович

Отец ребёнка: Сандалов Парфён Иванович

Сандаловы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1821 ст.

Сын: Сандалов Василий Парфёнович

Отец ребёнка: Сандалов Парфён Иванович

Сандаловы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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