- Мария -
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1781 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1781 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1808 ст.
Сын: Сандалов Семён Парфёнович
Отец ребёнка: Сандалов Парфён Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1812 ст.
Дочь: Сандалова Евфимия Парфёновна
Отец ребёнка: Сандалов Парфён Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1814 ст.
Дочь: Сандалова Дарья Парфёновна
Отец ребёнка: Сандалов Парфён Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1815 ст.
Сын: Сандалов Евсей Парфёнович
Отец ребёнка: Сандалов Парфён Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1818 ст.
Сын: Сандалов Поликарп Парфёнович
Отец ребёнка: Сандалов Парфён Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1820 ст.
Сын: Сандалов Антон Парфёнович
Отец ребёнка: Сандалов Парфён Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1821 ст.
Сын: Сандалов Василий Парфёнович
Отец ребёнка: Сандалов Парфён Иванович
Смерть
Неизвестно