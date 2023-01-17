Сандалов Семён Парфёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сандалов Семён Парфёнович

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Место рождения

Сандаловы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1808 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1778 г.р.

Мать

Вычислено 1781 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1808 ст.

Отец: Сандалов Парфён Иванович

Мать: - Мария -

Сандаловы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1826 ст.

Сын: Сандалов Михаил Семёнович

Мать ребёнка: - Варвара -

Сандаловы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1829 ст.

Сын: Сандалов Николай Семёнович

Мать ребёнка: - Варвара -

Сандаловы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1831 ст.

Сын: Сандалов Павел Семёнович

Мать ребёнка: - Варвара -

Сандаловы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1833 ст.

Сын: Сандалов Матвей Семёнович

Мать ребёнка: - Варвара -

Сандаловы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено ?.03.1834 ст.

Дочь: Сандалова Евдокия Семёновна

Мать ребёнка: - Варвара -

Сандаловы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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