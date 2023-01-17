Сандалов Семён Парфёнович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1808 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1808 ст.
Отец: Сандалов Парфён Иванович
Мать: - Мария -
Рождение ребёнка
Вычислено 1826 ст.
Сын: Сандалов Михаил Семёнович
Мать ребёнка: - Варвара -
Рождение ребёнка
Вычислено 1829 ст.
Сын: Сандалов Николай Семёнович
Мать ребёнка: - Варвара -
Рождение ребёнка
Вычислено 1831 ст.
Мать ребёнка: - Варвара -
Рождение ребёнка
Вычислено 1833 ст.
Сын: Сандалов Матвей Семёнович
Мать ребёнка: - Варвара -
Рождение ребёнка
Вычислено ?.03.1834 ст.
Дочь: Сандалова Евдокия Семёновна
Мать ребёнка: - Варвара -
Смерть
Неизвестно