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- Варвара -

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1806 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1806 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1826 ст.

Сын: Сандалов Михаил Семёнович

Отец ребёнка: Сандалов Семён Парфёнович

Сандаловы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1829 ст.

Сын: Сандалов Николай Семёнович

Отец ребёнка: Сандалов Семён Парфёнович

Сандаловы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1831 ст.

Сын: Сандалов Павел Семёнович

Отец ребёнка: Сандалов Семён Парфёнович

Сандаловы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1833 ст.

Сын: Сандалов Матвей Семёнович

Отец ребёнка: Сандалов Семён Парфёнович

Сандаловы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено ?.03.1834 ст.

Дочь: Сандалова Евдокия Семёновна

Отец ребёнка: Сандалов Семён Парфёнович

Сандаловы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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