- Варвара -
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1806 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1806 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1826 ст.
Сын: Сандалов Михаил Семёнович
Отец ребёнка: Сандалов Семён Парфёнович
Рождение ребёнка
Вычислено 1829 ст.
Сын: Сандалов Николай Семёнович
Отец ребёнка: Сандалов Семён Парфёнович
Рождение ребёнка
Вычислено 1831 ст.
Отец ребёнка: Сандалов Семён Парфёнович
Рождение ребёнка
Вычислено 1833 ст.
Сын: Сандалов Матвей Семёнович
Отец ребёнка: Сандалов Семён Парфёнович
Рождение ребёнка
Вычислено ?.03.1834 ст.
Дочь: Сандалова Евдокия Семёновна
Отец ребёнка: Сандалов Семён Парфёнович
Смерть
Неизвестно