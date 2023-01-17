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- Акилина Лупповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: - Лупп -

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1843 ст.

Дочь: Сандалова Евфросинья Васильевна

Отец ребёнка: Сандалов Василий Парфёнович

Сандаловы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сандалова Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Сандалов Василий Парфёнович

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