- Акилина Лупповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: - Лупп -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1843 ст.
Дочь: Сандалова Евфросинья Васильевна
Отец ребёнка: Сандалов Василий Парфёнович
Сандаловы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сандалова Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Сандалов Василий Парфёнович