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Ураков Иван Степанов

Место рождения

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

16.10.1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1875 ст.

Отец: Ураков Степан Михайлов

Мать: Уракова Устинья Сидорова

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Запись в МК 1875 года Вознесенской церкви села Куракино (305-1-102, лист 199об.-200, №85).
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ураков Илья Иванов

Мать ребёнка: Уракова Мария Моисеева

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Крещение
17.10.1875 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемник: того же починка [Русского Лебляка] крестьянин Григорий Сидоров Ураков [Ошибка! Возможно, Глазырин?] Запись в МК 1875 года Вознесенской церкви села Куракино (305-1-102, лист 199об.-200, №... Показать все
Восприемник
14.03.1890 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемник на крещении новорожденного брата Александра Степанова Уракова. Запись в МК 1890 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-255, лист 113об-114, №21).
Бракосочетание
18.04.1893 ст.

Жена: Уракова Мария Моисеева

Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Запись в МК за 1893 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-255, лист 362об-363, №29) Жених: починка Русского Лебляка крестьянин Иван Стефанов Ураков, православного вероисповедания, первым... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1894 ст.

Сын: Ураков Аркадий Иванов

Мать ребёнка: Уракова Мария Моисеева

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Поручитель
26.10.1897 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Поручитель по невесте на бракосочетании: Жених: Ирмучашской волости починка Русского Лебляка крестьянин Константин Иванов Сысуев, православный, первым браком, в возрасте 19 лет. Невеста: той же воло... Показать все
Поручитель
14.10.1901 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Поручитель по невесте на бракосочетании: Жених: Ирмучашской волости деревни Русского Лебляка крестьянин Пантелеймон Петров Ураков, православный, вторым браком, 44 лет. Невеста: Токтай-Белякской вол... Показать все
Восприемник
13.04.1902 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемник на крещении Ивана Фёдорова Безсонова (сын крестьянина деревни Пинжанура Фёдора Яковлева Безсонова и жены его Екатерины Трифоновой - оба православные). Запись в МК 1902 года Вознесенской ц... Показать все
Поручитель
03.11.1902 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Поручитель по жениху на бракосочетании: Жених: Ирмучашской волости деревни Русского Лебляка крестьянин Андрей Иванов Сысоев, православный, первым браком, в возрасте 25 лет. Невеста: той же волости д... Показать все
Смерть
Неизвестно

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