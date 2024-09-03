Уракова (Овечкина) Мария Моисеева
Место рождения
Дата рождения23.01.1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1872 ст.
Отец: Овечкин Моисей Васильев
Мать: Овечкина Анна Стефанова
Запись в МК 1872 года Вознесенской церкви села Куракино (305-1-101, лист 160об.-161, №5)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ураков Илья Иванов
Отец ребёнка: Ураков Иван Степанов
Крещение
25.01.1872 ст.
Восприемница: починка Пектемерсурта крестьянина Фёдора Васильева Овечкина дочь девица Гликерия. Запись в МК 1872 года Вознесенской церкви села Куракино (305-1-101, лист 160об.-161, №5)
Бракосочетание
18.04.1893 ст.
Муж: Ураков Иван Степанов
Запись в МК за 1893 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-255, лист 362об-363, №29) Жених: починка Русского Лебляка крестьянин Иван Стефанов Ураков, православного вероисповедания, первым... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1894 ст.
Отец ребёнка: Ураков Иван Степанов
Смерть
Неизвестно