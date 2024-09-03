Уракова (Овечкина) Мария Моисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУракова (Овечкина) Мария Моисеева

Уракова (Овечкина) Мария Моисеева

Место рождения

Овечкино

Дата рождения

23.01.1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1872 ст.

Отец: Овечкин Моисей Васильев

Мать: Овечкина Анна Стефанова

Запись в МК 1872 года Вознесенской церкви села Куракино (305-1-101, лист 160об.-161, №5)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ураков Илья Иванов

Отец ребёнка: Ураков Иван Степанов

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Крещение
25.01.1872 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемница: починка Пектемерсурта крестьянина Фёдора Васильева Овечкина дочь девица Гликерия. Запись в МК 1872 года Вознесенской церкви села Куракино (305-1-101, лист 160об.-161, №5)
Бракосочетание
18.04.1893 ст.

Муж: Ураков Иван Степанов

Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Запись в МК за 1893 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-255, лист 362об-363, №29) Жених: починка Русского Лебляка крестьянин Иван Стефанов Ураков, православного вероисповедания, первым... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1894 ст.

Сын: Ураков Аркадий Иванов

Отец ребёнка: Ураков Иван Степанов

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.