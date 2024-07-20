Ураков Илья Иванов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: Ураков Иван Степанов
Мать: Уракова Мария Моисеева
Восприемник
01.04.1912 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемник на крещении Александра Михайлова Глазырина. Родители: Ирмучашской волости, деревни Русского Лебляка запасной солдат Михаил Афанасьев Глазырин и жена его Анна Семёнова, оба православные. ... Показать все
Смерть
Неизвестно