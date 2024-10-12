Уракова (Глазырина) Устинья Сидорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1857
Отец: Глазырин Исидор Евфремов
Мать: Глазырина Анна Егорова
Бракосочетание
27.10.1874 ст.
Запись в МК за 1874 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-252, лист 305об-306, №26) Жених: Уржумского уезда Ирмучашской волости починка Русский Лебляк крестьянин Стефан Михайлов Ураков, ... Показать все
Рождение ребёнка
16.10.1875 ст.
Сын: Ураков Иван Степанов
Отец ребёнка: Ураков Степан Михайлов
Запись в МК 1875 года Вознесенской церкви села Куракино (305-1-102, лист 199об.-200, №85).
Рождение ребёнка
18.02.1878 ст.
Дочь: Фурасьева (Уракова) Евдокия Степанова
Отец ребёнка: Ураков Степан Михайлов
МК 1878 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-103, лист 78об-79, №17) Один и тот же человек: https://familio.org/persons/10f69bd4-d409-4710-a51c-293b50ccfa97 Муж: Фурасьев Александр Фе... Показать все
Рождение ребёнка
18.02.1880 ст.
Дочь: (Уракова) Мария Степанова
Отец ребёнка: Ураков Степан Михайлов
МК 1880 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-103, лист 199об-200, №17)
Рождение ребёнка
27.03.1882 ст.
Отец ребёнка: Ураков Степан Михайлов
МК 1882 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-103, лист 342об-343, №27)
Рождение ребёнка
25.03.1885 ст.
Отец ребёнка: Ураков Степан Михайлов
МК 1885 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-104, лист 90об-91, №26)
Рождение ребёнка
13.03.1890 ст.
Сын: Ураков Александр Степанов
Отец ребёнка: Ураков Степан Михайлов
Запись в МК 1890 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-255, лист 113об-114, №21).
Рождение ребёнка
Вычислено 1897 ст.
Дочь: (Уракова) Анна Степанова
Отец ребёнка: Ураков Степан Михайлов
Восприемник
16.08.1911 ст.
Восприемница на крещении внучки Веры Александровой Ураковой. Родители младенца: Ирмучашской волости, деревни Русского Лебляка крестьянин Александр Степанов Ураков и жена его Анна Космина, оба правосл... Показать все
Смерть
Неизвестно