Ураков Степан Михайлов
Место рождения
Дата рождения11.12.1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
11.12.1856 ст.
Отец: Ураков Михаил Степанов
Мать: Уракова Фёкла Петрова
Запись в РС 1858 года починка Лебляк-Мучаш (ЦГАКО 176-2-1848, лист 370об, №127)
Упоминание
04.05.1858 ст.
Упоминается в возрасте 1 года и 4,5 месяцев в РС 1858 года починка Лебляк-Мучаш (ЦГАКО 176-2-1848, лист 370об, №127)
Поручитель
17.01.1871 ст.
Поручитель по жениху: Уржумского уезда Ирмучашского волости починка Русского Лебляка государственному крестьянину Василию Петрову Уракову, православного вероисповедания, первым браком, 19 лет. Запись... Показать все
Восприемник
03.06.1872 ст.
Восприемник на крещении племянника Фёдора Иванова Сысуева. Родители младенца: починка Русского Лебляка крестьянин Иван Тихонов Сысуев и законная его жена Анна Михайлова [Уракова], оба православные. ... Показать все
Восприемник
17.12.1872 ст.
Восприемник на крещении Игнатия Васильева Уракова. Родители младенца: починка Русский Лебляк крестьянин Василий Петров Ураков и законная жена его Мелания Андреева, оба православного пвероисповедания.... Показать все
Восприемник
19.07.1873 ст.
Восприемник на крещении племянника Ильи Иванова Сысуева. Родители младенца: починка Русского Лебляка крестьянин Иван Тихонов Сысуев и его законная жена Анна Мизайлова [Уракова], оба православного вер... Показать все
Восприемник
15.07.1874 ст.
Восприемник на крещении Ильи Родионова Шехурдина. Родители младенца: починка Русского Лебляка крестьянин Родион Петров Шехурдин и законная жена его Матрена Емельянова, оба православного вероисповедан... Показать все
Бракосочетание
27.10.1874 ст.
Запись в МК за 1874 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-252, лист 305об-306, №26) Жених: Уржумского уезда Ирмучашской волости починка Русский Лебляк крестьянин Стефан Михайлов Ураков, ... Показать все
Восприемник
09.05.1875 ст.
Восприемник на крещении Николая Иванова Глазырина. Родители младенца: починка Русского Лебляка крестьянин Иван Стефанов Глазырин и законная жена его Александра Егорова, оба православного вероисповеда... Показать все
Рождение ребёнка
16.10.1875 ст.
Сын: Ураков Иван Степанов
Мать ребёнка: Уракова (Глазырина) Устинья Сидорова
Запись в МК 1875 года Вознесенской церкви села Куракино (305-1-102, лист 199об.-200, №85).
Поручитель
30.01.1876 ст.
Поручитель по невесте: Юледурского прихода Ирмучашской волости починка Русского Кугунура крестьянина Архипа Исаакова Костромина дочери Иульянии, православного вероисповедания, первым браком, в возраст... Показать все
Восприемник
02.03.1876 ст.
Восприемник на крещении племянника Василия Иванова Сысуева. Родители младенца: починка Русского Лебляка крестьянин Иван Тихонов Сысуев и законная жена его Анна Михайлова, оба православного вероиспове... Показать все
Поручитель
23.01.1877 ст.
Поручитель по жениху - починка Пектемерсурта крестьянина Ивана Сергеева Овечкина (18 лет). Запись в МК 1877 года Вознесенской церкви села Куракино (305-1-252, лист 39об-40. №6)
Поручитель
08.02.1878 ст.
Поручитель по жениху на бракосочетании: Жених: Уржумского уезда Ирмучашской волости починка Русского Лебляка крестьянин Семён Ефимов Шехурдин, православного вероисповедания, первым браком, 20 лет. ... Показать все
Рождение ребёнка
18.02.1878 ст.
Дочь: Фурасьева (Уракова) Евдокия Степанова
Мать ребёнка: Уракова (Глазырина) Устинья Сидорова
МК 1878 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-103, лист 78об-79, №17) Один и тот же человек: https://familio.org/persons/10f69bd4-d409-4710-a51c-293b50ccfa97 Муж: Фурасьев Александр Фе... Показать все
Рождение ребёнка
18.02.1880 ст.
Дочь: (Уракова) Мария Степанова
Мать ребёнка: Уракова (Глазырина) Устинья Сидорова
МК 1880 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-103, лист 199об-200, №17)
Рождение ребёнка
27.03.1882 ст.
Мать ребёнка: Уракова (Глазырина) Устинья Сидорова
МК 1882 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-103, лист 342об-343, №27)
Поручитель
10.10.1882 ст.
Поручитель по жениху на бракосочетании: Жених: Уржумского уезда Ирмучашской волости починка Русского Лебляка уволенный в запас рядовой солдат Григорий Сидоров Глазырин, православного вероисповедания... Показать все
Поручитель
16.02.1883 ст.
Поручитель по жениху на бракосочетании: Жених: Уржумского уезда Ирмучашской волости починка Русского Лебляка уволенный в запас рядовой солдат Семён Петров Ураков, православного вероисповедания, вторы... Показать все
Восприемник
05.07.1883 ст.
Восприемник на крещении Андрея Козмина Глазырина. Родители младенца: починка Русского Лебляка крестьянин Козма Сидоров Глазырин и законная жена его Ирина Павлова, оба православные. МК 1883 года Возн... Показать все
Восприемник
08.07.1884 ст.
Восприемник на крещении Михаила Афанасьева Глазырина. Родители младенца: Ирмучашской волости, починка Русского Лебляка крестьянин Афанасий Стефанов Глазырин и законная жена его Мария Матфеева, оба пр... Показать все
Восприемник
24.02.1885 ст.
Восприемник на крещении племянника Василия Иванова Сысоева. Родители младенца: Ирмучашской волости починка Русского Лебляка крестьянин Иван Тихонов Сысуев и законная жена его Анна Михайлова [Уракова]... Показать все
Рождение ребёнка
25.03.1885 ст.
Мать ребёнка: Уракова (Глазырина) Устинья Сидорова
МК 1885 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-104, лист 90об-91, №26)
Поручитель
07.04.1885 ст.
Поручитель со стороны невесты на бракосочетании: Жених: Уржумского уезда Ирмучашской волости починка Пинжанура крестьянин Сергей Дамианов Безсонов, православного вероисповедания, первым браком, в воз... Показать все
Поручитель
10.11.1885 ст.
Поручитель со стороны невесты на бракосочетании: Жених: Уржумского уезда Ирмучашской волости починка Русского Лебляка уволенный в запас армии рядовой Семён Стефанов Глазырин служивший Лейб-гвардии Пр... Показать все
Поручитель
09.02.1886 ст.
Поручитель по невесте на бракосочетании: Жених: Уржумского уезда Ирмучашской волости починка Пектемерсурта крестьянин Михаил Сергеев Овечкин, православного вероисповедания, первым браком, 22 лет. Не... Показать все
Поручитель
28.01.1887 ст.
Поручитель по невесте на бракосочетании: Жених: Уржумского уезда Ирмучашской волости починка Русского Лебляка крестьянин Александр Селиверстов Сысуев, православного вероисповедания, первым браком, 19... Показать все
Поручитель
25.01.1888 ст.
Поручитель по жениху на бракосочетании: Жених: Уржумского уезда Ирмучашской волости починка Русского Лебляка крестьянин Афанасий Гаврилов Ураков, православного вероисповедания, первым браком, 22 лет... Показать все
Поручитель
23.01.1889 ст.
Поручитель по жениху на бракосочетании: Жених: Уржумского уезда Ирмучашской волости починка Русского Лебляка крестьянин Иона Ефимов Шехурдин, православного вероисповедания, первым браком, 20 лет. Н... Показать все
Поручитель
30.01.1889 ст.
Поручитель по жениху на бракосочетании: Жених: Уржумского уезда Ирмучашской волости починка Русского Лебляка крестьянин Михаил Иванов Сысуев, православного вероисповедания, первым браком, 21 год. Н... Показать все
Рождение ребёнка
13.03.1890 ст.
Сын: Ураков Александр Степанов
Мать ребёнка: Уракова (Глазырина) Устинья Сидорова
Запись в МК 1890 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-255, лист 113об-114, №21).
Поручитель
27.01.1891 ст.
Поручитель по жениху на бракосочетании: Жених: Уржумского уезда, Ирмучашской волости, починка Русского Лебляка крестьянин Николай Димитриев Васенин, православного вероисповедания, первым браком, в во... Показать все
Поручитель
31.01.1892 ст.
Поручитель по жениху на бракосочетании: Жених: Уржумского уезда Ирмучашской волости починка Русского Лебляка рядовой Никита Стефанов Глазырин, православного исповедания, первым браком, в возрасте 22 ... Показать все
Поручитель
20.01.1893 ст.
Поручитель по жениху на бракосочетании: Жених: починка Русского Лебляка крестьянин Алексей Иванов Сысуев, православного вероисповедания, первым браком, в возрасте 21 года. Невеста: починка Русского ... Показать все
Поручитель
22.01.1893 ст.
Поручитель по невесте на бракосочетании: Жених: починка Русского Лебляка крестьянин Илья Иванов Сысуев, православного вероисповедания, первым браком, в возрасте 19 лета. Невеста: деревни Онучиной кр... Показать все
Поручитель
22.01.1895 ст.
Поручитель по невесте на бракосочетании: Жених: починка Русского Лебляка крестьянин Василий Андреев Сысуев, православный, первым браком, в возрасте 25 лет. Невеста: деревни Онучиной дочь крестьянина... Показать все
Поручитель
27.01.1895 ст.
Поручитель по жениху на бракосочетании: Жених: починка Русского Лебляка крестьянин Иван Козьмин Глазырин, православный, первым браком, в возрасте 20 лет. Невеста: починка Пинжанура дочь солдата Петр... Показать все
Поручитель
19.01.1896 ст.
Поручитель по жениху на бракосочетании: Жених: починка Русского Лебляка крестьянин Иван Афанасьев Глазырин, православный, первым браком, 18 лет. Невеста: деревни Чебер-Юла Юледурского прихода дочь к... Показать все
Поручитель
21.04.1896 ст.
Поручитель со стороны жениха на бракосочетании: Жених: Ирмучашской волости починка Русского Лебляка крестьянин Стефан Фёдоров Шехурдин, православный, первым браком, 23 лет. Невеста: почтинка Русско... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1897 ст.
Дочь: (Уракова) Анна Степанова
Мать ребёнка: Уракова (Глазырина) Устинья Сидорова
Поручитель
26.10.1897 ст.
Поручитель по жениху на бракосочетании: Жених: Ирмучашской волости починка Русского Лебляка крестьянин Константин Иванов Сысуев, православный, первым браком, в возрасте 19 лет. Невеста: той же волос... Показать все
Поручитель
10.02.1899 ст.
Поручитель по жениху на бракосочетании: Жених: Ирмучашской волости починка Пинжанура крестьянин Фёдор Яковлев Безсонов, православный, первым браком, 19 лет. Невеста: Ирмучашской волости деревни Чеб... Показать все
Поручитель
14.10.1901 ст.
Поручитель по жениху на бракосочетании: Жених: Ирмучашской волости деревни Русского Лебляка крестьянин Пантелеймон Петров Ураков, православный, вторым браком, 44 лет. Невеста: Токтай-Белякской волос... Показать все
Поручитель
04.11.1901 ст.
Поручитель по невесте на бракосочетании: Жених: Ирмучашской волости деревни Русского Лебляка запасной рядовой солдат Стефан Ионов Васенин, 27 лет, православный, первым браком Невеста: той же волости... Показать все
Поручитель
10.11.1904 ст.
Поручитель по невесте на бракосочетании: Жених: Ирмучашской волости деревни Русского Лебляка крестьянин Николай Родионов Шехурдин, 17,5 лет, православный, первым браком Невеста: той же волости дерев... Показать все
Поручитель
23.01.1905 ст.
Поручитель по жениху на бракосочетании: Жених: Ирмучашской волости деревни Русский Лебляк крестьянин Григорий Иванов Сысоев, православный, первым браком, в возрасте 23 лет. Невеста: той же волости д... Показать все
Поручитель
06.02.1905 ст.
Поручитель по невесте на бракосочетании: Жених: Ирмучашской волости деревни Онучина крестьянин Сергей Семёнов Вахранев, православный, первым браком, в возрасте 21 года. Невеста: Сернурской волости д... Показать все
Поручитель
28.10.1912 ст.
Поручитель по жениху на бракосочетании: Жених: Ирмучашской волости, деревни Русского Лебляка запасной солдат Иван Космин Глазырин, православного вероисповедания, вторым браком, 28 лет. Невеста: той ... Показать все
Смерть
Неизвестно