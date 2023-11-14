Уракова Фёкла Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1843
Дочь: Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Ураков Михаил Степанович
Рождение ребёнка
Вычислено 1849
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Ураков Михаил Степанович
Рождение ребёнка
11.12.1856
Отец ребёнка: Ураков Михаил Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно