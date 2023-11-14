Уракова Фёкла Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уракова Фёкла Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1820 г.р.

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1843

Дочь: Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Ураков Михаил Степанович

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Вычислено 1849

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Ураков Михаил Степанович

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
11.12.1856

Сын: Ураков Степан Михайлович

Отец ребёнка: Ураков Михаил Степанович

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ураков Михаил Степанович

Смерть
Неизвестно
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