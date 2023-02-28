Коробов Трофим Андреев
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смерти1846
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Коробова Татьяна Петрова
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Коробова Татьяна Петрова
Место жительства
1850
142 Семья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коробова Татьяна Петрова
Смерть
1846