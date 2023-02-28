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Коробов Трофим Андреев

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Место рождения

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1785

Дата смерти

1846

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Коробов Василий Трофимов

Мать ребёнка: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Коробов Иван Трофимов

Мать ребёнка: Коробова Татьяна Петрова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Коробов Иван Трофимов

Мать ребёнка: Коробова Татьяна Петрова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
142 Семья
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коробова Татьяна Петрова

Смерть
1846
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
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