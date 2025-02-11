Коробов Иван Трофимов
мужской, родился 1830, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
ОтецКоробов Трофим Андреев1785 г.р.
МатьКоробова Татьяна Петрова1791 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Коробов Трофим Андреев
Мать: Коробова Татьяна Петрова
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно